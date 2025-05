Jundiaí registra queda nos índices criminais no 1º trimestre

Os números, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março, revelam que a cidade registrou o menor número de furtos e roubos da série histórica iniciada em 2001. Segundo as estatísticas da SSP, os roubos caíram de 217 casos no primeiro trimestre de 2024 para 183 em 2025, o que representa uma redução de 15,67%. Os roubos de carga também apresentaram queda expressiva, passando de 21 para 10 ocorrências – uma diminuição de 52,38%. Já os furtos recuaram de 1.191 registros para 1.094, indicando uma queda de 8,15%.

Para o prefeito Gustavo Martinelli, os números refletem o compromisso da gestão com uma política de segurança pública moderna e eficiente. “Estamos construindo uma cidade mais segura com planejamento, investimento e tecnologia. As torres de vigilância, as câmeras inteligentes e o reforço da nossa Guarda Municipal são exemplos de ações concretas que já estão gerando resultados. Vamos seguir nesse caminho, garantindo tranquilidade e proteção para quem vive e trabalha em Jundiaí”, destacou.

Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo apontam que Jundiaí apresentou redução significativa nos principais indicadores criminais no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O gestor da Unidade de Segurança Municipal, Guilherme Balbino Rigo, atribui os resultados às estratégias adotadas pela administração municipal, em parceria com a Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) e outras forças de segurança. “Estamos avançando com investimentos em tecnologia e reforço no patrulhamento, com mais guardas, viaturas e câmeras inteligentes instaladas nos principais acessos da cidade. Com apoio do comandante da GMJ, reorganizamos as equipes, como é o caso da Ronda Rural, que já está em fase de testes. Esse trabalho integrado fortalece nossa capacidade de resposta e prevenção à criminalidade”, afirmou.

Entre as ações implementadas pela atual gestão estão as torres de segurança, que vêm sendo instaladas em pontos estratégicos da cidade. Equipadas com câmeras de monitoramento 24 horas, reconhecimento facial, giroflex, interfone para contato direto com a GM e alto-falante integrado, as torres reforçam a vigilância mesmo na ausência de viaturas, ampliando a sensação de segurança da população.