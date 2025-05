Centro de Línguas oferece cursos gratuitos e vivência em idiomas

No início deste ano, João Lucas Alves aproveitou o fim de um intercâmbio que fez na Europa pela Cia. Jovem de Dança da Prefeitura para visitar também a França. Estudante do idioma estrangeiro no Centro de Línguas e Tecnologia da Informação Antonio Houaiss, o jovem bailarino de 23 anos já utilizou na prática o que havia aprendido em sala de aula. “Sempre tive vontade de estudar Francês e quando me mudei para Jundiaí e soube das inscrições, fui selecionado logo na primeira. Foi na França que o balé se aprimorou e onde Dança sempre foi valorizada, então eu tinha este sonho. E na viagem o que eu já sabia me auxiliou a ler as placas, entender as localizações e a comunicar o básico. É um aprendizado diferente, pois nas aulas eu aprendo também com a convivência com pessoas de idades e realidades diferentes das minhas e vivenciamos experiências interessantes, como nas aulas de culinária”, comentou o jovem.

Já a engenheira de produção Daniela Pincinato Lima tem aproveitado muito o que aprende no curso de Inglês em seu trabalho, no núcleo de tecnologia de uma escola do Senai. “Eu já tinha iniciado vários cursos de Inglês, mas nunca consegui terminar. Tive ótimas referências sobre os cursos do Centro de Línguas e elas se comprovaram. A carga horária é ótima, a professora traz referências importantes para aprendermos. Se fosse pagar para um curso desses, eu gastaria, no mínimo, R$ 800 por mês. E tenho usado muito o que aprendi, tanto para me comunicar com outros profissionais, quanto para o dia a dia dos termos em Inglês na área de Tecnologia”, elogiou a estudante.

Inscrições