Jovens de Jundiaí levam projeto sobre câncer à feira nos EUA

Dois estudantes de Jundiaí estão entre os 13 brasileiros selecionados para representar o país na International Science and Engineering Fair (ISEF), a maior feira de iniciação científica pré-universitária do mundo, que será realizada entre os dias 10 e 16 de maio, em Columbus, Ohio (EUA).

Luiza Zaiter Costa e Raul Sarria Viana Brandão foram escolhidos para apresentar um projeto voltado ao combate ao câncer gástrico, propondo novas estratégias terapêuticas para uma das doenças mais letais do Brasil. Com taxa de cura de apenas 30%, o câncer gástrico é o quarto tipo mais comum no país.

O estudo da dupla, intitulado Aplicação Terapêutica de Agomirs e Antagomirs no Câncer Gástrico Baseada em Análise Transcriptômica – Fase II, investiga o uso de fragmentos de RNA chamados miRNAs, que regulam a expressão de genes, como possíveis agentes terapêuticos. A proposta é usar agomirs e antagomirs para interferir em processos celulares envolvidos na progressão da doença.