Casa Santa Marta expõe no Espaço Maxi Comunidade

A Casa Santa Marta, instituição filantrópica sem fins lucrativos com sede em Jundiaí, expõe e vende seus trabalhos, até o dia 25 de maio, no Espaço Maxi Comunidade, localizado no Piso 2 (G3 Leste) do Maxi Shopping Jundiaí. No mês das mães e das noivas, é hora de visitar o local para adquirir aquele presente especial que com certeza vai agradar muito.

São produtos feitos por uma equipe de profissionais, com preços a partir de R$ 15,00. Entre eles, destaque para velas aromáticas, escalda pés, orquídeas, suculentas, costura criativa, papelaria criativa, amigurumis, kits especiais para dia das mães de produtos artesanais e muito mais. Todo o dinheiro arrecadado será revertido para a manutenção da Casa e dos seus assistidos.

A instituição tem por finalidade atender Pessoas em Situação de Rua da cidade de Jundiaí/SP e Região, bem como migrantes, oferecendo refeições, roupas, local para acolhimento, itens de higiene pessoal, atendimento psicossocial, suporte ao acesso a medicamentos e documentação, além de encaminhamentos para rede de saúde e socioassistencial do município.