1º Mutirão do Funss tem apoio da Receita Federal e secretarias

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss), em parceria com a Receita Federal e as Unidades de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (UDECT) e de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social (UGADS), promove o 1º Mutirão do Funss. A ação acontece nos dias 21, 22 e 23 de maio, das 8h às 11h, na sede do Fundo Social.

Uma equipe do Fundo Social de Solidariedade estará à disposição para realizar o Cadastro de emissão da carteirinha CIPTEA (Cartão de Identificação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista). Para isso, é necessário que o responsável traga a documentação com laudo de TEA e informe o tipo sanguíneo.

A Receita Federal fará a regularização do CPF. Essa ação é importante uma vez que esse status impacta diretamente o acesso ao crédito, limitando financiamentos, abertura de contas bancárias e outras transações. Além disso, o cidadão fica proibido de emitir novo passaporte e de se inscrever em provas como o ENEM e em concursos públicos. É preciso apresentar um documento de identificação oficial com foto, como RG ou CNH, e o número do CPF.