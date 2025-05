Casos graves de doenças respiratórias caem 37% em Jundiaí

A cidade de Jundiaí registrou queda de 37% nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre janeiro e abril de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. O total de registros passou de 323 para 204, segundo dados da Vigilância Epidemiológica do município.

A redução mais significativa foi entre os casos provocados por outros vírus respiratórios, que caíram de 164 para 62, ou seja, uma diminuição de 62%. Já os casos de SRAG causados pela covid-19 passaram de 74 para 34, representando um recuo de 54%.

De acordo com o pneumologista Dr. Eduardo Leme, do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, o início do ano é, naturalmente, um período menos propício à propagação de doenças respiratórias. Contudo, com a chegada do outono — que traz temperaturas mais baixas e ambientes fechados — há uma tendência de aumento nos casos. Por isso, ele destaca a importância da vacinação, especialmente para idosos, crianças, gestantes, puérperas e profissionais da saúde e da educação.