Silencioso, câncer de ovário é segundo mais frequente em mulheres

O Dia Mundial do Câncer de Ovário é celebrado nesta quinta-feira (8). Segundo o Ministério da Saúde, a data tem como objetivo conscientizar a população sobre o segundo câncer ginecológico mais frequente, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca) que estimou, para cada ano, entre 2023 e 2025, o diagnóstico de 7,3 mil casos. Os ovários, além de produzirem hormônios como o estrogênio e a progesterona, são responsáveis pelo armazenamento e liberação dos óvulos durante o ciclo menstrual — e, por isso, alterações nesse órgão podem impactar significativamente a saúde da mulher.

De acordo com Arthur Maia Filho, médico oncologista do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), o câncer de ovário é de difícil diagnóstico, principalmente porque os sintomas iniciais são silenciosos, inespecíficos e costumam ser confundidos com problemas digestivos ou outras condições benignas. “Inchaço abdominal, desconforto pélvico, sensação de plenitude ou alteração no hábito intestinal”, elenca o especialista. “Por isso, muitas mulheres só recebem o diagnóstico em estágios avançados da doença”, alerta.