Mesmo desenvolvida, infraestrutura da RMJ tem mazelas do país

Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), a infraestrutura se assemelha em alguns pontos entre os sete municípios integrantes, mas se difere em outros. Se por um lado é praticamente unânime a falta de vias sinalizadas para ciclistas, por outro, há diferenças consideráveis quando o assunto é pavimentação ou arborização. Os dados são do Censo 2022 do IBGE.

No todo, os sete municípios têm 4,5% da população residente em núcleos de submoradia, as favelas. Em relação aos domicílios, 89% estão conectados à rede de esgoto, 92,9% são abastecidos pela rede geral de água, 99,9% têm banheiro de uso exclusivo e 99,8% têm coleta de lixo. Em relação ao entorno, 70,7% das vias são arborizadas, 93,6% são pavimentadas, 2% têm sinalização para ciclistas e 96,9% contam com iluminação pública.

Em relação ao cenário nacional, algumas características mostram que a região é mais desenvolvida, mas outras apontam as mesmas mazelas encontradas no Brasil como um todo. No país, 8,1% da população reside em favelas. Nas cidades brasileiras, 66,5% das vias têm arborização, 89,3% são pavimentadas, 2% têm sinalização para ciclistas e 97,6% têm iluminação pública. Já dentro dos domicílios, 64,7% têm conexão com rede de esgoto, 83,9% estão conectados à rede geral de água, 98,1% têm banheiro de uso exclusivo e 91,7% contam com coleta de lixo.