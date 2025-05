Prefeitura de Jundiaí inicia programa de revitalização de praças

A Prefeitura de Jundiaí através da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), deu início nesta terça-feira (6), ao programa de revitalização de praças. A ação tem como objetivo promover melhorias nos espaços públicos, ampliando o bem-estar e a qualidade de vida da população.

A primeira praça a receber as intervenções foi a Padre Adalberto de Paula Nunes, no bairro Vila Arens. As equipes do Departamento de Parques, Jardins e Praças realizaram serviços de poda, pintura de equipamentos como brinquedos infantis e bancos, além da instalação de uma academia ao ar livre.

Segundo Marcos Galdino, gestor da Ugisp, a iniciativa busca tornar os espaços públicos mais seguros e atrativos para a população.