Palestras de educação para o trânsito acontecem em Jundiaí

Como parte das ações do Maio Amarelo – movimento internacional de conscientização para a redução de sinistros de trânsito –, a Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT) da Prefeitura de Jundiaí intensificou, neste mês, as palestras educativas em escolas, empresas e instituições de ensino da cidade. Nesta segunda (6) e terça-feira (7), os Agentes de Trânsito estiveram no Espro – Ensino Social Profissionalizante, polo Jundiaí, promovendo a reflexão sobre atitudes seguras no trânsito entre jovens em formação.

A atividade foi conduzida pelo Agente de Fiscalização de Trânsito, Vagner Quintiliano, que destacou os principais temas abordados: cidadania no trânsito, estatísticas de sinistros (com dados do Infosiga-SP), fatores de risco, uso de equipamentos de segurança, acidentes com motociclistas e o transporte correto de crianças.

“A palestra tem duração aproximada de uma hora e busca provocar a mudança de comportamento a partir da informação. Quando falamos com os jovens, estamos investindo em uma geração que pode transformar o trânsito para melhor”, explicou Vagner.