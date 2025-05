Torre de Segurança já auxilia na vigilância de ruas em Jundiaí

As torres de segurança instaladas em pontos estratégicos de Jundiaí já estão apresentando resultados concretos no reforço à segurança pública. Lançadas como projeto-piloto, as estruturas serão avaliadas para futura ampliação em outras regiões da cidade.

A torre instalada na Vila Arens, no cruzamento da avenida São Paulo com a rua Lacerda Franco, auxiliou a Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) na localização de um veículo furtado no último domingo (4). O automóvel, um Gol dourado, foi encontrado pela equipe de patrulhamento na avenida União dos Ferroviários, a poucos metros do equipamento. “Esse é um investimento que reforça a nossa política de segurança inteligente, com o uso da tecnologia a serviço da proteção das pessoas”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli. “A torre garante mais agilidade no atendimento e amplia a capacidade de vigilância em locais estratégicos.”

As torres de segurança contam com câmeras de monitoramento 24 horas, sistema de reconhecimento facial, giroflex e comunicação direta com os agentes da GM. Por meio de um interfone, a população pode acionar a guarda e se comunicar em tempo real com os agentes. O sistema também possui alto-falante integrado, que permite a emissão de alertas em caso de situações de risco, ampliando o alcance da atuação mesmo na ausência de viaturas nas imediações.