Festa Italiana chega à 37ª edição

A festa na praça José Orlandi terá início no sábado seguinte, 24 de maio, e segue até 15 de junho, sempre aos sábados, das 18h às 22h, e aos domingos, das 11h às 16h. A expectativa é reunir milhares de pessoas da cidade e de toda a região em torno da culinária típica, da hospitalidade da comunidade e da solidariedade.

A abertura oficial acontece no dia 17 de maio, com a celebração de uma missa às 18h e, em seguida, o jantar no salão paroquial a partir das 20h. Os convites para o jantar já estão à venda e a noite contará com a animação musical do grupo Felice Itália e Os Tenores Brasileiros.

A Prefeitura de Jundiaí apoia mais uma edição da tradicional Festa Italiana de Jundiaí, que neste ano chega à sua 37ª edição. Organizado pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro da Colônia, o evento celebra a cultura e a fé trazidas pelos imigrantes italianos com uma programação que une gastronomia, música e solidariedade.

Entre os destaques do cardápio estão massas tradicionais como macarrão, nhoque, risoto, lasanha, além de frango empanado, polenta frita, focaccia, crustuli, doces típicos, e bebidas variadas. Neste ano, uma das novidades é o tradicional lanche de mortadela italiana, inspirado no famoso lanche do Mercado Municipal de São Paulo.

Com o tema “Somos gente de esperança!”, a festa se inspira no Ano Jubilar da Igreja Católica, cuja proposta é refletir sobre o papel dos cristãos como “peregrinos de esperança”. A festa conta com a colaboração de cerca de 600 voluntários para sua realização e toda a arrecadação é revertida para ações sociais da paróquia, como a distribuição de cestas de alimentos, produção de fraldas geriátricas e apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.

Valorização da história e da cultura