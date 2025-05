Reforma tributária é tema de palestra no CIESP Jundiaí

O CIESP Jundiaí promove no dia 28 de maio, às 17 horas, a palestra “Reforma Tributária – É hora de investir no Brasil”, com Eurico Santi, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e uma das principais referências em direito tributário no país. O evento será realizado presencialmente na sede da entidade e visa esclarecer os impactos e oportunidades trazidos pela nova legislação para empresas e investidores.

Coordenador do Núcleo de Estudos Fiscais (NEF) da FGV, Eurico Santi é considerado um dos autores da proposta inicial de Reforma Tributária que, desde 2014, vem sendo discutida e aprimorada. Em sua análise, a nova legislação representa uma mudança estrutural que traz benefícios como a eliminação da cumulatividade de impostos, a simplificação da cobrança e a criação de um ambiente de negócios mais seguro juridicamente.

Durante a palestra, Santi vai abordar o papel do planejamento tributário como ferramenta estratégica para empresas. “Organizar as atividades da empresa a fim de pagar menos impostos, mas dentro da legalidade. Essa é uma definição simples de planejamento tributário”, afirma o especialista.