Jundiaí feito à Mão chega aos varejões noturnos do Eloy e Argos

A partir do mês de maio, os varejões noturnos do Eloy Chaves e do Complexo Argos passarão a contar também com bancas dos artesãos do programa Jundiaí feito à Mão. A iniciativa integra as ações da Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT) da Prefeitura de melhorias na oferta e nos serviços públicos prestados à população.

O varejão noturno no Eloy Chaves é realizado às quartas-feiras, nas ruas Carlos Veiga e Dante Belodi, próximas à Praça das Mães. Em maio, as datas serão 07, 14, 21 e 28, e contarão com as participações dos artistas que produzem peças com as técnicas de entrelaçamentos, macramé, origami, costuras criativas e crochê.

Já no Complexo Argos, o varejão noturno é realizado no bolsão de estacionamento da rua José do Patrocínio, nas seguintes datas: 08, 15, 22 e 29 de maio. Para este varejão, participarão os artistas das técnicas de costura criativa, entrelaçamentos e marcenaria