HU realiza ensaio fotográfico especial para gestantes internadas

Para deixar o momento ainda mais especial as gestantes compartilharam maquiagens e muitas histórias. O resultado foi um clima de parceria e acolhimento entre as pacientes.

Daniela Galvão, enfermeira e coordenadora da maternidade do HU, acompanhou de perto a ação e destacou o impacto positivo da atividade. “Foi um momento mágico, cheio de amor. As gestantes ficaram tão felizes que era possível ver a alegria no rosto de cada uma. A gente acaba criando um vínculo com essas pacientes que ficam conosco por um longo período. É um cuidado que vai além do físico, é humano e afetuoso”, afirma.

O ensaio reforça o compromisso do HU com um atendimento humanizado e mostra que, mesmo diante de desafios, é possível viver momentos de ternura e celebração.