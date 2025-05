Saúde mental nas empresas é tema de fórum do CIESP Jundiaí

O Painel 2: Gestão de Risco Ocupacional e Psicossocial na prática contará com o próprio Eng. Sandoval Silva, diretor do Departamento de Higiene e Segurança do Trabalho do CIESP Jundiaí, engenheiro de segurança do trabalho e consultor com ampla experiência em gestão de riscos ocupacionais, que apresentará cases e estratégias de gestão aplicadas no ambiente industrial, e da Dra. Renata Celian de Martin Kohs, fisioterapeuta do trabalho e ergonomista, que abordará como o ambiente, fluxo e rotina do trabalho pode impactar na saúde mental.

A programação terá três painéis abordando cada um as particularidades da norma regulamentadora. O Painel 1: Saúde Mental nas Organizações será moderado por Vânia Mazzoni e Denise Fortes, e contará com a participação do médico Dr. Carlos Henrique M Costa, que traz sua visão sobre liderança humanizada e programas de prevenção, e do psicólogo Dr. Marcio Jamariqueli, referência regional em saúde mental nas empresas, com foco em transtornos como ansiedade, depressão e burnout.

O CIESP Jundiaí promove, no dia 8 de maio, o FÓRUM NR-1: Fatores de Risco Psicossociais, com o objetivo de aprofundar o entendimento sobre as exigências da Norma Regulamentadora 1 (NR-1) e sua aplicação prática nas organizações. O evento, presencial, será realizado na sede da entidade, organizado pelos departamentos Jurídico, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho, e reunirá especialistas das áreas médica, jurídica, de engenharia e saúde do trabalho para debater os impactos da NR-1 nos ambientes corporativos e seus reflexos sobre a saúde mental dos trabalhadores.

Fechando o ciclo de painéis, o Painel 3: O jurídico e a NR-1: Desafios, moderado pela Dra. Elizabeth Broglio, contará com a presença da Desembargadora Maria Cristina Mattioli, que trará uma perspectiva jurídica sobre os desafios de conformidade e os desdobramentos legais da aplicação da NR-1 nas empresas. Com vasta trajetória no Tribunal Regional do Trabalho e atuação atual como presidente do CORT (Conselho Superior de Relações do Trabalho da FIESP), a magistrada também contribuirá com uma visão estratégica sobre as relações do trabalho.

O evento será encerrado com uma discussão aberta com a plateia, considerações finais, síntese das discussões e proposição de próximos passos para empresas e profissionais da área de segurança e saúde no trabalho.