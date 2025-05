PM-SP contrata policiais da reserva para 2,2 mil vagas

A Polícia Militar divulgou nesta terça-feira (6) o edital para contratar 2,2 mil policiais militares da reserva para cargos administrativos. A publicação foi feita no Diário Oficial do Estado (DOE). A medida, autorizada pelo Governo de São Paulo no final do ano passado, vai permitir que os policiais da ativa, que atualmente exercem funções internas nas unidades da PM, possam reforçar o policiamento nas ruas.

Os militares aposentados que foram para a reserva e desejam voltar a colaborar com a instituição podem se inscrever entre 12 de maio e 2 de junho. Para isso, os interessados precisam preencher uma ficha de inscrição e entregar nas unidades de interesse. Para participar, clique aqui para saber mais informações.

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, enfatizou que essa é uma medida importante para “liberar mais policiais do quadro de combatente para o serviço operacional”, o que representa mais uma etapa para recompor o efetivo da Polícia Militar no estado.