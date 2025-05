Em abril, GM atendeu mais de 70 ocorrências por dia em Jundiaí

A produtividade da Guarda Municipal (GM) de Jundiaí aumentou consideravelmente em abril no comparativo com o mês anterior, de março. E um tipo de ocorrência vem tendo destaque, com intensificação das ações: o combate aos pancadões na cidade.

De acordo com a Unidade de Gestão de Segurança Municipal (UGSM), no mês de abril, a GM fez 2.117 atendimentos em diferentes frentes de atuação. No mês de março, tinham sido 1170 atendimentos. Algo que vem sendo intensificado neste ano pela corporação é o combate a pancadões. No mês passado, foram 40 operações de combate a pancadão, em março, tinham sido 36.

Com o mesmo objetivo, de promover a tranquilidade da população, a Guarda Municipal fez em abril 60 atendimentos de denúncias de perturbação do sossego. Neste tipo de denúncia, o solicitante deve se identificar para registro formal dos casos, ou seja, o número poderia ser ainda maior, visto que muitas pessoas se sentem coagidas.