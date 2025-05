Em uma semana, duas apostas de Jundiaí ganham na Lotofácil

Prova de que um raio cai duas vezes no mesmo lugar, Jundiaí anda com sorte quando o assunto é Loteria. Em um intervalo de uma semana, duas apotas da cidade ganharam o prêmio máximo da Lotofácil, jogo das Loterias da Caixa Econômica Federal que oferece prêmios de mais de R$ 1 milhão a quem acerta 15 números dentre 25 disponíveis no volante.

Em Jundiaí, uma aposta simples, feita no Jardim Pacaembu, faturou R$ 707 mil no dia 28 de abril, acertando os 15 números. O prêmio só não foi maior porque uma aposta de Goiás também teve sucesso no palpite e o montante foi dividido. Já nesta segunda-feira (5), mais uma aposta da cidade, desta vez da Chácara Urbana, faturou R$ 785 mil, e mais uma vez o prêmio máximo foi dividido com outro apostador, de Barueri.

Além de quem acerta 15 números, a Lotofácil premia, com valores menores, quem acerta 11, 12, 13 ou 14 números. Neste tipo de aposta, os prêmios em Jundiaí são ainda mais recorrentes, inclusive por conta das estatísticas mais favoráveis. A Lotofácil geralmente paga premiações menores do que outros jogos das Loterias Caixa, mas os valores dificilmente acumulam.