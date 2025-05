Milhares de mulheres estão na fila para a reconstrução de mamas

Mais de 20 mil mulheres que se submetem à mastectomia para tratamento de câncer de mama aguardam a realização da cirurgia de reconstrução das mamas no SUS (Sistema Único de Saúde). Embora o procedimento seja um direito previsto por lei, a fila de espera vem aumentando com o passar dos anos no Brasil. Falta de recursos e de médicos especializados são apontados como principais obstáculos. Como estratégia para formar profissionais e contribuir para a diminuição do número de pacientes, a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) mantém três cursos para reconstrução de mamas e oncoplastia. Desde 2015, quando foi instituído o primeiro curso, mais de 1,5 mil mulheres foram beneficiadas diretamente com as cirurgias.

De acordo com a Lei nº 9.797/1999, toda mulher tem o direito assegurado à reconstrução da mama. O texto destaca que “cabe ao SUS (Sistema Único de Saúde), por meio de sua rede de unidades públicas conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama”. Com a modificação da norma a partir da Lei nº 12.802/2013, houve a determinação da realização do procedimento imediatamente após a paciente alcançar as condições clínicas exigidas para a cirurgia.

A cirurgia para reconstrução mamária não tem meramente função estética. Associado à saúde, o procedimento favorece a autoestima das pacientes que se submeteram à mastectomia e em muitos casos se sentem menos femininas com a retirada das mamas.