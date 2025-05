Defesa Civil de Jundiaí participa da Operação São Paulo Sem Fogo

A Defesa Civil de Jundiaí participou, na última semana, da etapa regional da Operação São Paulo Sem Fogo 2025, realizada em Serra Negra. O encontro reuniu representantes de cerca de 90 municípios do interior paulista e teve como foco principal o fortalecimento das ações de prevenção e combate a incêndios.

A operação conta com o apoio de diversos órgãos, como Corpo de Bombeiros do Estado, Fundação Florestal Instituto Chico Mendes, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Secretaria Estadual da Saúde e Departamento Regional de Saúde de Campinas.

O objetivo central da iniciativa é reduzir os focos de incêndio, proteger áreas verdes e preservar vidas.