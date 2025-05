Prefeitura de Jundiaí lança Edital do projeto ‘Adote uma Praça’

As propostas de adoção devem ser enviadas até o dia 20 de novembro de 2025, por meio do formulário eletrônico disponível no link ao lado: [FORMULÁRIO]

A lista completa das áreas públicas disponíveis para adoção pode ser consultada clicando aqui.

Obrigações e responsabilidades

A empresa ou cidadão que adotar uma praça fica responsável pela manutenção, limpeza e conservação do local, além de apresentar mensalmente um relatório dos serviços executados, com fotos comparativas do “antes e depois” de cada etapa. Esse relatório deverá seguir o plano de trabalho definido no Termo de Cooperação, documento que formaliza a parceria com o município.