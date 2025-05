AutoBAn fará diversas ações neste mês pelo Maio Amarelo

Dia 29, os passageiros que embarcarem em ônibus no Terminal Rodoviário de Campinas serão orientados sobre a importância do uso do cinto de segurança durante toda a viagem. A iniciativa é da CCR AutoBAn, empresa responsável pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, em conjunto com a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Socicam, que integra a CTRC (Concessionária do Terminal Rodoviário de Campinas S.A.).

Além dessas ações, equipes operacionais, juntamente com a Polícia Militar Rodoviária abordarão assuntos como uso do celular, bebida ao volante, uso do corredor, dirigir cansado, travessia segura, entre outros. A programação ocorrerá no mês inteiro e irá ocorrer em pontos estratégicos para que seja reforçada a segurança de todos.

Para o ano de 2025, o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) definiu como tema: "Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana". A mensagem central ressalta que "a verdadeira mobilidade humana se constrói quando todos se sentem seguros e respeitados. Para isso, é fundamental que a responsabilidade individual se torne uma prioridade coletiva. Juntos, podemos transformar nossas cidades e rodovias em espaços mais seguros e inclusivos para todos."