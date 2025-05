Dia D da Vacinação contra Gripe será neste sábado (10) em Jarinu

Os moradores devem comparecer, sem agendamento, com documento com foto, carteira de vacinação, CPF ou cartão SUS e registro profissional, quando necessário.

A Prefeitura de Jarinu promove neste sábado, dia 10 de maio, o mutirão de vacinação contra Influenza. O Dia D será das 8h às 13h, no posto volante na Praça da Matriz, nas Unidades de Saúde do Campo Largo, Nova Trieste, Primavera e Maracanã e na sala de vacinas na Unidade Mista de Saúde (Centro).

A Secretaria Municipal de Saúde vacinará, durante o Dia D, somente o público-alvo:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Gestantes;

Indivíduos com 60 anos ou mais de idade;

Puérperas;

Povos indígenas;

Povos e comunidades tradicionais quilombolas;

Pessoas em situação de rua;

Trabalhador da Saúde;

Professores e trabalhadores de instituição de ensino básico a superior;

Profissionais das forças de segurança e salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbano e de longo curso;

Trabalhadores Portuários;

Trabalhadores dos correios;

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.

Quem não puder se vacinar no dia D, pode procurar uma Unidades de Saúde, de segunda a sexta-feira. Na UBS Campo Largo e UBS Primavera a vacinação é das 8h30 às 15h30; já nas UBS com horário estendido, a vacinação é das 7h30 às 11h e das 13h às 18h na Trieste e das 8h às 11h30 e 13h às 18h no Maracanã; na Unidade Mista de Saúde, a sala de vacinas é das 8h30 às 18h.