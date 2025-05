Semana das Mães começa com atividades especiais no Fundo Social

A semana começou com várias atividades especiais voltadas a mães e filhos no Fundo Social de Solidariedade, como parte da programação da Semana das Mães, que encerra com um grande evento no Parque da Cidade, neste sábado (10).

Para abrir as atividades, a presidente do Fundo Social, Aline Cavalin, realizou uma oficina de cachorro-quente de forno com mães e filhas.

“Meus filhos adoram esse lanche, sempre faço em casa e atividades culinárias sempre são ótimas opções de fazer com os filhos, é algo que une a família e traz momentos de muita alegria”, comentou Aline, que também entregou um brinde às participantes.