GMs apreendem moto 'lixo' com adolescente de 17 anos

Um adolescente e um homem foram detidos por guardas municipais, em Itatiba, neste final de semana, suspeitos de adulteração de sinal identificador automotor; eles estavam com uma moto 'lixo' e possivelmente produto de crime.

Durante patrulhamento pelo bairro Cruzeiro, os guardas visualizaram no contra-fluxo uma motocicleta com duas pessoas, e com a placa levantada, o que motivou a abordagem. O condutor foi identificado como adolescente de 17 anos, sem qualquer documento do veículo e, evidentemente, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Durante a averiguação os GMs constataram que a moto estava toda com problemas; placa artesanal, quebrada, chassi e motor parcialmente suprimidos, além de outras irregularidades como escapamento aberto, tanque pintado de forma grosseira e ligação direta.