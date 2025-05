Atleta de Jundiaí é campeão do Circuito Paulista de Atletismo

O atleta Emerson Dias Mendonça, do Time Jundiaí de Atletismo, conquistou a medalha de ouro na prova de salto com vara na 5ª etapa do Circuito Paulista Open, realizado nas cidades de São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, no último fim de semana.

Emerson subiu no lugar mais alto do pódio após saltar a altura de 3,43 metros e, além do título, conseguiu quebrar seu recorde pessoal por um centímetro. O atleta começou a treinar com a equipe jundiaiense durante a preparação para os Jogos Regionais do ano passado e, desde então, vem evoluindo sua marca e colecionando medalhas. “Estou muito feliz com a medalha de ouro e pretendo me dedicar ainda mais aos treinamentos para obter outras medalhas e, consequentemente, melhorar ainda mais as minhas marcas na prova. Agradeço o prof. Mian pelo acompanhamento nos treinamentos, o que vem colaborando diretamente para a minha evolução”, comemorou o atleta.

