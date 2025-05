Dia das Mães vai beneficiar mais de 660 mil pequenos negócios

As vendas do Dia das Mães devem beneficiar cerca de 663 mil pequenos negócios no Estado de São Paulo este ano, sendo 477 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) e 186 mil micro e pequenas empresas, segundo pesquisa realizada pelo Sebrae-SP. O gasto médio com presentes deve ser de R$ 298,20, principalmente cosméticos, perfumes, cremes e hidratantes. Em termos reais, isto é, já descontada a inflação medida pelo IPCA-IBGE, haverá um aumento médio de 3,5% nos gastos das pessoas neste Dia das Mães.

De acordo com o levantamento, os consumidores pretendem adquirir, em média, dois presentes, com os cosméticos, perfumes, cremes e hidratantes tendo a preferência de 47% deles na hora da compra. Itens de vestuário como roupas, calçados e bolsas são a opção de 41% dos consumidores, seguidos por chocolates (35%), flores (35%) e bijuterias e acessórios (27%).

A maioria, ou 59% dos consumidores de pequenos negócios, pretende desembolsar mais em 2025, na comparação com 2024; já 24% têm intenção de manter os gastos no mesmo nível do ano passado. Por outro lado, 16% acreditam que gastarão menos; enquanto 1% afirmou não ter comprado nada para a data em 2024.