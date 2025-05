Saiba quais são os números da frota de veículos da região

Esses 13 municípios têm frota de 1.035.297 veículos, de acordo com dados do Ministério dos Transportes, de março deste ano, compilados pelo economista Gildo Canteli . Ao mesmo tempo, segundo estimativa do IBGE para 2024, há 1.342.981 habitantes na região. Ou seja, um veículo a cada 1,3 habitante, ou 771 veículos a cada 1 mil habitantes, uma concentração maior que que a estadual e a nacional, que têm, respectivamente, 752 e 588 veículos a cada 1 mil habitantes.

Em relação à frota por quilômetro quadrado, as ruas mais cheias são as de Várzea Paulista. No município - menor da região ampla e único com mais de 1 mil veículos por km² - são 2.349 veículos a cada km². Bem mais atrás, Vinhedo (881), Jundiaí (868), Valinhos (788), Louveira (722), Campo Limpo Paulista (695), Cajamar (444), Itatiba (308), Itupeva (260), Cabreúva (138), Jarinu (127), Pirapora do Bom Jesus (99) e Morungaba (83). Ao todo, nos 13 municípios, a região é de 2.208,51 km² e há 469 veículos a cada km².