Jundiaí tem vagas em varejões noturnos para venda de alimentos

A Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Ugaat), por meio do Departamento de Abastecimento, abre inscrições para seleção de interessados em atuar nos varejões noturnos dos bairros Eloy Chaves e Residencial Jundiaí, no Parque do Cerrado. As inscrições estarão disponíveis entre os dias 5 e 9 de maio, exclusivamente pela plataforma Balcão do Empreendedor.

A seleção é destinada à outorga de permissão de uso de área pública para comercialização de produtos alimentícios nos locais definidos pelo Edital nº 06/2025, publicado na Imprensa Oficial do Município de Jundiaí, na edição do dia 25 de abril de 2025, página 62.

Estão disponíveis vagas nos seguintes formatos: