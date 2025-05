Jundiaí terá Feira da Empregabilidade no dia 9

Na próxima sexta-feira (9), das 8h às 16h, a Faculdade Anhanguera de Jundiaí promoverá a 3ª edição da Feira da Empregabilidade, um evento gratuito e aberto ao público que busca conectar estudantes e a comunidade com o mercado de trabalho.

A iniciativa visa aproximar talentos locais das empresas da região, oferecendo um espaço de diálogo, orientação e recrutamento. Diversas empresas participarão com estandes e representantes de recursos humanos, disponíveis para conversar com os candidatos e divulgar suas vagas.

A Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (UGDECT) da Prefeitura de Jundiaí também marcará presença no evento, com um espaço dedicado ao cadastro de currículos no portal de vagas do município e à apresentação do sistema de intermediação de empregos do Espaço Jundiaí Empreendedora. A ação reforça a integração entre o setor público, instituições de ensino e o mercado de trabalho.