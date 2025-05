Carreta da Mamografia chega dia 12 no Paço Municipal

Jundiaí recebe, entre os dias 12 e 24 de maio, a Carreta de Mamografia, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde (SES), que na cidade conta com a parceria da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS). O veículo ficará em frente ao Paço Municipal, localizado na avenida Liberdade, s/n.º, no Jardim Botânico.

Ao todo, 50 mulheres serão atendidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Aos sábados, serão 25 atendimentos, das 8h às 12h. A distribuição de senhas é feita por demanda espontânea e por ordem de chegada.

“O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. A realização da mamografia é fundamental para a detecção da doença. No Município, a oferta do exame ocorre ao longo do ano. Neste mês, também teremos esse incremento importante para o acesso à prevenção desse tipo de câncer. A Carreta ficará conosco por mais de 10 dias. Esperamos que as mulheres busquem pelo procedimento”, enfatiza a gestora de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci.