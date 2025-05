Prefeitura garante alimentação balanceada para crianças

Na EMEB Professor Naman Tayar, no Jardim Ângela, a pequena Helena, de apenas 3 anos, mostra todo o entusiasmo com o cardápio do dia a dia. “Eu gosto de carninha, arroz, feijão e salada de tomate”, contou a pequena, que está entre os 92 alunos atendidos em período integral na unidade.

Com cardápio elaborado por nutricionista da própria rede, as refeições diárias são preparadas nas unidades escolares e seguem padrões de qualidade e equilíbrio nutricional.

A nutricionista da UGE, Nívea Cristina Maeda Takemoto, destaca que, mesmo sendo referência, as refeições ofertadas em Jundiaí estão em constante aprimoramento. “Seguimos as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e estamos sempre buscando incluir mais alimentos in natura e minimamente processados. Já avançamos com a introdução das PANCS (Plantas Alimentícias Não Convencionais), como ora-pro-nóbis e vinagreira”, ressalta.

Segundo Ellen Lucas Rozante, diretora do Departamento de Educação Infantil, nas escolas integrais diariamente são servidos café da manhã, fruta, almoço e uma refeição para as crianças. Já nas creches parciais, são ofertadas 3 refeições.

“Todo o cardápio é cuidadosamente elaborado com alimentos saudáveis e ricos em nutrientes, preparados nas próprias escolas. As hortaliças, por exemplo, são todas orgânicas e fornecidas pelo projeto Vale Verde”, explica.