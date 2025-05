Reder Circus arrecada mais de 5 toneladas de alimentos em Jundiaí

picadeiro deu lugar à solidariedade. Após uma temporada de cerca de um mês e meio em Jundiaí, o Reder Circus encerrou sua passagem pela cidade com um gesto nobre: a entrega de mais de 5 toneladas de alimentos arrecadados por meio do ingresso solidário. A doação vai beneficiar mais de mil famílias assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

Nesta sexta-feira (02), os artistas do Reder Circus — entre eles o lendário Dedé Santana, o carismático Tio Paulo, bailarinos e o palhaço, estiveram no Fundo Social para realizar a entrega de alimentos, em um momento que uniu emoção, gratidão e alegria. Representando a Primeira-dama Ellen Camila de Souza Martinelli, quem recepcionou a trupe e o prefeito Gustavo Martinelli foi a diretora do Fundo, Cássia Carpi.

O prefeito destacou a importância do gesto.

“Foi um show de solidariedade. O espetáculo foi além da cultura, do entretenimento e da alegria para nossas crianças. Mil famílias serão atendidas com mais de cinco toneladas de alimentos. Minha gratidão a todos vocês pelo trabalho desenvolvido.”