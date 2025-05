Patrimônio de Jundiaí exige atenção e fiscalização constantes

A conservação do patrimônio histórico de Jundiaí é um desafio contínuo que envolve desde a fiscalização até a realização de obras em imóveis públicos tombados. Um dos exemplos mais visíveis dessa realidade é o prédio do Poupatempo no Espaço Expressa, onde parte das reformas foi concluída, mas ainda há intervenções em andamento.

A Prefeitura, responsável pelo imóvel, informou que algumas melhorias já foram realizadas no prédio e no estacionamento. No entanto, determinados serviços foram considerados insatisfatórios, o que resultou na abertura de processos administrativos contra os responsáveis. Estão previstas novas ações, como a reforma da área administrativa, a continuidade da manutenção nas áreas já ocupadas, a reforma do Galpão 22 e a construção do Parque Linear. A revitalização será feita por etapas e ainda não há prazo definido para sua conclusão.

Como o local é tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), todas as obras precisam seguir critérios técnicos específicos, com aprovação prévia dos órgãos de preservação. O prazo médio de análise dos projetos gira em torno de três meses, mas pode variar conforme a complexidade.