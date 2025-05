PM prende suspeito de ameaçar a ex-companheira e seus filhos

Um homem foi preso por violência doméstica em Várzea Paulista, nesta quinta-feira (1), suspeito de ameaçar sua ex-companheira. A prisão foi feita por policiais militares.

A PM foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica. Chegando no local, os policiais se depararam com uma criança, informando que seu padrasto estava agredindo sua mãe e sua avó.

Em contato com a mãe do menino, ela alegou que tinha medida protetiva contra seu ex-companheiro, mas que ele a procurou, após invadir sua casa armado com uma faca. Ainda de acordo com ela, ele ameaçou ela e os filhos.