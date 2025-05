Faltas em consultas afetam atendimento em Jundiaí

A situação local acompanha um cenário nacional de dificuldade no acesso à Atenção Primária à Saúde. Um estudo divulgado pela Vital Strategies e pela Umane revela que 62,3% dos brasileiros que precisaram de atendimento básico no último ano não buscaram o serviço. Entre os que procuraram, 40,5% não foram atendidos, principalmente devido ao tempo de espera, falta de profissionais e estrutura precária.

Com mais de 18 mil consultas perdidas só neste ano, a rede pública de saúde de Jundiaí enfrenta prejuízos no atendimento da Atenção Básica. Segundo a Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), das 228.200 consultas agendadas em 2025 até o momento, 18.700 não foram realizadas porque os pacientes não compareceram, o que representa 8,2% de absenteísmo.

Em Jundiaí, a Prefeitura busca reduzir o número de faltas com campanhas de conscientização. O cancelamento pode ser feito por telefone, no (11) 4531-8670, ou pessoalmente na unidade de saúde. A rede oferece dois modelos de agendamento: o Acesso Avançado, com consultas em até 72 horas, e a Agenda Programada, com prazo de até 30 dias.