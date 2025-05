Orquestra Rock faz tributo ao Queen em prol do Grendacc

O espetáculo – viabilizado por meio do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (ProAC) - irá beneficiar o Grendacc, que atualmente oferece um atendimento de qualidade, integral e humanizado para 19 crianças e adolescentes em tratamento efetivo (passando porquimioterapia). A instituição atende crianças e adolescentes de 0 a 19 anos de Jundiaí e região em diversas especialidades pediátricas, com ênfase em doenças oncológicas, e tem um índice de cura de 80%, o mesmo dos grandes centros especializados do Brasil.

No dia 14 de junho, a Orquestra Rock fará o show Tributo ao Queen, no Clube Jundiaiense (CJ), com bilheteria revertida para o Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer), instituição que em 2025 comemora 30 anos de luta contra o câncer infantojuvenil. Os ingressos já estão à venda pelo site www.ingressosdobem.com.br

Sob regência do maestro Martin Lazarov, a Orquestra Rock sobe ao palco do CJ ao lado do cantor Guga Costa para reviver os maiores sucessos da banda Queen, com arranjos exclusivos que misturam instrumentos de cordas, metais, saxofones, guitarra, baixo elétrico, piano, bateria e percussão popular. O show faz parte do projeto Arte do Bem e é uma produção da Articular.

Criada exclusivamente para o projeto Arte do Bem, a Orquestra Rock completa 10 anos em 2025 e é reconhecida nacionalmente por unir técnica e emoção em apresentações culturais que revertem a renda das bilheterias para causas filantrópicas.

Serviço:

Show: Orquestra Rock - Tributo ao Queen

Data: 14 de junho

Horários: Portões abrem às 19h; previsão de início do show às 21h

Clube Jundiaiense: Rodovia Vereador Geraldo Dias, km 70,4, Parque Centenário

Ingressos: R$ 70,00/inteira; R$ 35,00/meia e sócios do CJ, à venda pelo Ingressos do Bem (www.ingressosdobem.com.br)

Classificação: Livre

Acessibilidade: Evento com tradução em Libras e área para idosos e deficientes