Bazar de Dia das Mães do HSV será realizado no dia 8 de maio

Com a proximidade do Dia das Mães e o interesse em presentear com carinho sem ultrapassar o orçamento, o Bazar do Voluntariado do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) é o destino perfeito para as compras. No dia 8 de maio, das 8h às 16h, na rua Dr. Leonardo Cavalcanti, n° 350, Centro de Jundiaí, visitantes encontrarão roupas femininas, masculinas e infantis, calçados, artigos de decoração, roupas de cama, mesa e banho, acessórios, brinquedos, eletrodomésticos, tapetes, utensílios domésticos, entre outros itens. Os preços variam de R$ 3 a R$ 50 e o pagamento pode ser feito em dinheiro, Pix ou cartão de débito.

“Estamos preparando tudo com muito carinho para receber todos em nosso Bazar especial de Dia das Mães! Cada compra, além de presentear as mães nesta data, tem sua renda revertida para benefício dos pacientes e do Hospital”, afirma a supervisora de projetos sociais do HSV, Viviane Rasera.

Doações