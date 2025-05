Mês de Carnaval: Jundiaí ganha 229 postos de emprego em março

Neste ano, Jundiaí ganhou 229 postos de trabalho com carteira assinada no mês de março. O resultado, embora positivo, é mais tímido do que o observado em janeiro (620) e fevereiro (1.242). É também mais fraco do que o mês de março de 2024 (806) e do que o de 2023 (325). Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O resultado mais modesto também pode ser observado no Estado de São Paulo, que ganhou 34.864 postos, e no Brasil, com 71.576 vagas criadas. E antes da divulgação dos resultados do Caged de março, o ministro do MTE, Luiz Marinho, chegou a adiantar que o mês perderia força na geração de emprego por conta de dois fatores: o primeiro é o mês de fevereiro ter sido bom, acima da expectativa, e o segundo é fato do Carnaval ter caído em março neste ano.

Marinho lembra que apesar da desaceleração considerável, o saldo acumulado do ano é positivo. Em Jundiaí, o primeiro trimestre teve criação de 2.091 vagas formais. Neste período, o setor de destaque na geração de emprego é o de Serviços, tendência que também é observada nos cenários estadual e nacional. Por outro lado, especificamente no município, o setor de Comércio vem tendo um início de 2025 difícil.

Setores