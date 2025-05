Fios Encantados completa sete anos como exemplo de doação

A Associação Beneficente Fios Encantados, que surgiu com o intuito de fazer toucas e perucas lúdicas para crianças que enfrentam o tratamento do câncer, completou sete anos. O aniversário é motivo de grande comemoração para todos que já ajudaram ou passaram pelo projeto como voluntários. E o exemplo da Fios Encantados, assim como o projeto em si, chega cada vez mais longe.

Crianças de todo o país poderão conhecerão a Fios Encantados, que agora estará em um livro didático. Para a associação, é um privilégio entrar para um livro didático da editora FTD com o nome "Crescer com alegria e fé". Haverá no livro uma foto da presidente com os personagens do projeto.

Idealizadora e presidente da associação, Mara Gisele Pereira lembra que essa não é a primeira vez que o projeto ganha projeção nacional. "É incrível que já passamos por todos os estados do Brasil e por 32 cidades do interior de São Paulo, levando amor e esperança para tantas pessoas. O reconhecimento do livro dos recordes brasileiros é um testemunho do impacto que a Fios Encantados tem tido no país."

Só há motivos para comemorar