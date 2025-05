Quem ainda não trocou a antena parabólica tem até 30 de junho

O prazo para solicitar a substituição a parabólica tradicional pela parabólica digital vai até as 20 horas (horário de Brasília) do dia 30 de junho.

Famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que assistem à TV pela parabólica tradicional têm direito ao kit gratuito com a nova parabólica digital. Todo o processo, do agendamento à instalação, é de graça.

A iniciativa faz parte do programa Siga Antenado, administrado pela Entidade Administradora da Faixa (EAF), empresa não governamental e sem fins lucrativos criada por determinação da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para viabilizar a implantação do 5G no Brasil. Mais de 4,9 milhões de kits gratuitos já foram entregues em todo o país.