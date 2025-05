Repleto de atrações, Parque do Corrupira teve sucesso de público

A reinauguração do Parque do Corrupira, na manhã de hoje (1), foi um sucesso de público. Os jundiaienses presentes reviveram lembranças do espaço de lazer que marcou muitas gerações e, dessa vez, puderam levar os filhos - e até os pets - para construírem suas próprias memórias no parque.

O parque abriu os portões às 9h e contou com uma cerimônia oficial de reinauguração, com a presença de autoridades e atrações culturais.