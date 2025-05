Festa do Trabalhador terá shows e atrações para a família

A cidade se prepara para celebrar o Dia do Trabalhador com uma programação especial no bairro Jacaré. A 2ª edição da Festa do Trabalhador será realizada nesta quarta-feira (1º), a partir das 9h, no Centro de Convivência (CECOM), localizado na Avenida Joaquim Monteiro.

O evento contará com diversas atrações gratuitas para toda a família, incluindo brinquedos infláveis para as crianças, praça de alimentação com funcionamento ao longo do dia e apresentações musicais com artistas locais e regionais.

A agenda de shows começa às 10h com Fredy Oliveira, seguida por Barriga Show, às 12h. À tarde, Gabriel Neto sobe ao palco às 17h30 e, encerrando a programação, Clayton e Romário se apresentam às 19h30.