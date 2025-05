A previsão do tempo para esta quinta-feira (1), feriado do Dia do Trabalhador, em Jundiaí, indica variação de temperatura entre 14°C e 24°C.

Durante o dia, o sol aparece entre algumas nuvens, proporcionando tempo firme para quem deseja aproveitar atividades ao ar livre.

À noite, o céu deve ficar mais nublado, mas sem expectativa de chuva, segundo os meteorologistas.