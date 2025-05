Cursos gratuitos ajudam empreendedores a impulsionar negócios

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para uma nova programação de cursos e oficinas presenciais gratuitas voltadas a empreendedores e empresários que desejam aprimorar seus conhecimentos e alavancar seus negócios na região de Jundiaí. As capacitações, oferecidas em cidades como Jundiaí, Itupeva, Jarinu, Cajamar, Itatiba, Campo Limpo Paulista, Pinhalzinho, Tuiuti e Francisco Morato, abordam temas como marketing, vendas, finanças, planejamento empresarial e inovação.

Entre os destaques está a oficina “$uper Venda$ – Fature ainda mais no Dia dos Namorados”, que será realizada em Jundiaí no dia 14 de maio, das 9h às 12h, com foco em estratégias para aumentar as vendas na data comemorativa.

Também há opções para quem está começando, como a oficina “Comece a organizar sua ideia de negócio”, marcada para o dia 27 de maio, das 18h às 22h, em Cajamar. Já para quem quer investir na criatividade, o curso “Aprenda a criar, montar e vender bijuterias” será oferecido entre os dias 5 e 20 de maio, nas cidades de Itupeva e Jarinu.