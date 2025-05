Para quem acompanha meus artigos, já ficou claro que sou um entusiasta da adoção da inteligência artificial nos negócios. Não escondo minha empolgação, porque acredito genuinamente que estamos diante de uma transformação profunda da sociedade.

Mas é importante dizer: nem tudo são flores.

No meio desse movimento acelerado, tenho visto muitas empresas e profissionais se frustrando. Projetos que não saem do papel, iniciativas que não entregam o esperado. E, quando a gente para para olhar com atenção, fica fácil entender os motivos.

Existem algumas travas que precisam ser reconhecidas para que a adoção da IA seja realmente bem-sucedida.

Primeiro, o fator humano.

As pessoas naturalmente têm resistência ao novo. Mesmo as que se dizem abertas à inovação, no dia a dia acabam esbarrando na dificuldade de adaptação. É normal. Mudar rotinas, reaprender processos, confiar na tecnologia, tudo isso leva tempo. E a IA, por mais avançada que seja, depende das pessoas para funcionar. Sem elas, não há progresso.

Depois, vem a própria maturidade da tecnologia.

É um fato: a IA ainda falha em vários aspectos. Apesar de todos os avanços, ainda estamos construindo os modelos ideais para lidar com cenários mais complexos. Quem olha só para os cases de sucesso pode achar que tudo já funciona perfeitamente, mas a realidade é que a curva de aprendizado ainda está em andamento. A IA precisa de mais tempo e mais aplicações para alcançar um patamar de excelência.

Outro ponto crucial é a base do próprio negócio.

Não adianta imaginar que um agente de IA vai vender seu produto se você não tiver uma estrutura mínima. Sem um bom script, sem materiais de qualidade, sem clareza sobre sua proposta de valor, a IA não vai criar isso do zero. Ela potencializa o que existe. Se a base for fraca, o resultado será igualmente fraco.

Por fim, a falta de qualificação.

Embora a IA esteja no centro das conversas no mundo dos negócios, ainda encontramos muita gente que nunca abriu um ChatGPT. Ou que, mesmo tendo algum contato, ficou apenas na superfície, sem entender o que é um prompt ou como realmente usar a tecnologia no dia a dia. Esse desconhecimento freia a adoção e impede que as empresas aproveitem todo o potencial disponível.

Tudo isso é natural.

Estamos falando de uma tecnologia nova, que está avançando muito rápido. Esses desafios fazem parte do processo.

E como otimista que sou, com os pés no chão, acredito que todos esses pontos serão superados muito em breve. A transformação é inevitável. E aqueles que conseguirem preparar o terreno desde já, vão colher os frutos mais cedo do que imaginam.



Elton Monteiro é empreendedor, mentor, investidor e especialista em IA. Mais de 20 anos experiência em tecnologia e inovação.