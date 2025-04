DEBEA promove feira de adoção na reabertura do Corrupira

Durante a reinauguração do Parque do Corrupira, nesta quinta-feira (01), o Departamento de Bem-Estar Animal (DEBEA), ligado à Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (UGPUMA), estará presente com um espaço especial para adoção de cães.

Os animais disponíveis são castrados, microchipados, vacinados e prontos para ganhar um novo lar. O processo de adoção será realizado no local, por meio de entrevistas com os interessados. Quem for aprovado assina um termo de posse responsável e já pode levar o novo amigo para casa. Após a adoção, o DEBEA realiza visitas periódicas para acompanhar a adaptação do animal e garantir seu bem-estar.

A entrada de pets ao parque é bem-vinda, e os visitantes contarão com um espaço exclusivo para os animais, garantindo conforto e diversão para todos.