Jundiaí inicia ações do Maio Amarelo em reinauguração do Parque

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT), inicia amanhã (1º de maio) as atividades do Maio Amarelo, durante a reinauguração do Parque do Corrupira. A campanha, que busca conscientizar a população sobre a segurança no trânsito, contará com uma programação intensa de ações educativas ao longo de todo o mês.

As atividades incluem a distribuição de fitas com mensagens de conscientização, presença do mascote “Vaguinho”, instalação de infláveis em formato de laço amarelo e banners educativos em locais estratégicos. Cada ação foi pensada para sensibilizar crianças, jovens e adultos sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito.

"A proposta do Maio Amarelo é envolver toda a sociedade em uma grande corrente pela vida. No Parque do Corrupira, vamos aproveitar o grande fluxo de famílias para reforçar desde cedo a mensagem de respeito e responsabilidade no trânsito”, explica Juliana Maia, educadora de trânsito da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte.