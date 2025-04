SAT de Louveira tem vagas de emprego disponíveis

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) da Prefeitura de Louveira divulgou mais de 15 vagas de emprego na área Logística. As informações estão disponíveis no site da SEDEC por meio do SAT (Serviço de Atendimento ao Trabalhador).

Confira as vagas:

AUXILIAR APOIO LOGÍSTICO (15 vagas)

Ensino Fundamental Incompleto – Experiência não obrigatória

Vagas Masculinas e Femininas

Oportunidade para 1º emprego

De segunda a sexta com fretado e refeição no local

Dia: 12/05/2025

Hora: 9h00

Local: SAT - Serviço Atendimento ao Trabalhador Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) - Rua Ângelo Steck, 410 - Vila Nova, Louveira-SP

Seleção pela Rhadar

Comparecer com Currículo e Documentos